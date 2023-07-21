В Беларуси выросла медианная зарплата - кто получает свыше трех с половиной тысяч рублей

В Беларуси выросла медианная зарплата до 1400 рублей, следует из информации Национального статистического комитета. Данные о медианной зарплате публикуются два раза в год: в мае и ноябре. Так, за год она выросла на 234 рубля. Самый высокий показатель зафиксирован у работников горнодобывающей промышленности - свыше 3,5 тысячи. За ними идут сотрудники воздушного транспорта, далее производители продуктов нефтепереработки.