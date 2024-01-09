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В Беларуси выросла сумма не облагаемых налогом подарков
В Беларуси вступили в силу новации в Налоговом кодексе. Среди прочего выросла максимальная сумма подарков, освобождаемых от подоходного налога.
Новое значение - почти 10,5 тыс. рублей, тогда как в 2023 году эта сумма составляла чуть более 9,3 тыс. рублей. Таким образом максимальная сумма дарения увеличилась более чем на тысячу рублей.
В случае, если физическое лицо все же получит в подарок сумму больше этой цифры, ему необходимо будет по итогам года уплатить подоходный налог в размере 13%.
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