В Беларуси выросла сумма не облагаемых налогом подарков

В Беларуси вступили в силу новации в Налоговом кодексе. Среди прочего выросла максимальная сумма подарков, освобождаемых от подоходного налога.

Новое значение - почти 10,5 тыс. рублей, тогда как в 2023 году эта сумма составляла чуть более 9,3 тыс. рублей. Таким образом максимальная сумма дарения увеличилась более чем на тысячу рублей.