3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Беларуси за 2 месяца 2022 года произвели сельхозпродукции на 2,4 млрд руб. в хозяйствах всех категорий
В Беларуси за 2 месяца с начала года произвели сельхозпродукции на 2,4 млрд руб. в хозяйствах всех категорий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель уменьшился на 0,5 %. При этом потребность внутреннего рынка в муке, крупах, в мясной и молочной продукции обеспечивается в полной мере. В хранилищах перерабатывающих организаций поддерживается достаточный запас основных видов продовольствия, также есть и резервы незадействованных производственных мощностей, поэтому при необходимости выпуск продукции может быть увеличен.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе