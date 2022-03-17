В Беларуси за 2 месяца 2022 года произвели сельхозпродукции на 2,4 млрд руб. в хозяйствах всех категорий

В Беларуси за 2 месяца с начала года произвели сельхозпродукции на 2,4 млрд руб. в хозяйствах всех категорий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель уменьшился на 0,5 %. При этом потребность внутреннего рынка в муке, крупах, в мясной и молочной продукции обеспечивается в полной мере. В хранилищах перерабатывающих организаций поддерживается достаточный запас основных видов продовольствия, также есть и резервы незадействованных производственных мощностей, поэтому при необходимости выпуск продукции может быть увеличен.