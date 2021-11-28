В Беларуси за 5 лет планируют построить 64 молочно-товарные фермы

Здание, в котором мы находимся, размером 33 на 90, дает больший объем воздуха, здесь хорошо работает микроклимат, а над нами находится рационный фонарь. С помощью закона физики теплый воздух поднимается вверх. Мы видели и знаем, что такое молоко А-2 - это молоко, максимально приближенное к человеческому, скажем так. Оно хорошо воспринимается, и в Слуцком районе оно тоже есть и мы к этому придем

Владимир Крыжановский, первый зампредседателя Слуцкого райисполкома