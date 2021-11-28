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В Беларуси за 5 лет планируют построить 64 молочно-товарные фермы

Для увеличения продуктивности и комфорта животных. В Беларуси в ближайшие годы построят более 60 молочно-товарных ферм, а на 40 проведут реконструкцию. По особому пути здесь двигается АПК Минской области, где уже в следующем году возведут 17 таких объектов с господдержкой.
Облисполком выделит часть средств на покупку, к примеру, доильного оборудования тем сельхозпредприятиям, чьи надои на одну корову около 7 тысяч литров молока в год. Один из пилотных проектов уже реализуют в хозяйстве "Весейский покров" Слуцкого района.


Здание, в котором мы находимся, размером 33 на 90, дает больший объем воздуха, здесь хорошо работает микроклимат, а над нами находится рационный фонарь. С помощью закона физики теплый воздух поднимается вверх. Мы видели и знаем, что такое молоко А-2 - это молоко, максимально приближенное к человеческому, скажем так. Оно хорошо воспринимается, и в Слуцком районе оно тоже есть и мы к этому придем
Владимир Крыжановский, первый зампредседателя Слуцкого райисполкома


В Минской области железобетонные конструкции для возведения объектов АПК производит Сельский строительный комбинат. Предприятие из Слуцка также выполняет заказы и для животноводства Гродненской области.

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