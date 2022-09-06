ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

В Беларуси за сезон добыли более 2 млн тонн торфа

Имея собственные ресурсы, имеешь стабильность. Более двух миллионов тонн торфа добыли организации Белтопгаза на территории Беларуси в этом сезоне. Это позволяет в полной мере обеспечить потребности внутреннего рынка, а также расширить карту поставок. В этом году уже экспортировали более 80 тысяч тонн торфяной продукции, пробную партию отправили в Израиль. Для потребности отрасли освоен выпуск широкого спектра техники для выполнения подготовительных работ, добычи, транспортировки и переработки торфа.

Чем больше страна имеет собственных ресурсов, тем более она в этой части независима. Сегодня произошло очередное изменение конъюнктуры международного рынка и местных видов топлива. С одной стороны - ветер, солнце, вода, древесина. Но и местные виды в виде торфа также очень стали популярны во всем мире.
Ольга Прудникова, замминистра энергетики Беларуси
Мы в своем развитии рассчитываем на свои ресурсы. Добыча продолжается. В прошлом году было 1 млн 800 тыс. Мы занимаем 3-е место в мире по уровню добычи торфа.
Алексей Кушнаренко, генеральный директор ГПО "Белтопгаз"

А по объему выпуска топливных брикетов Беларусь занимает первое место в мире. Торфяная продукция востребована цементными заводами, промышленными предприятиями, системой жилищно-коммунального хозяйства.


Фото: pixabay.com

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все