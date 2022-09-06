3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Беларуси за сезон добыли более 2 млн тонн торфа
Имея собственные ресурсы, имеешь стабильность. Более двух миллионов тонн торфа добыли организации Белтопгаза на территории Беларуси в этом сезоне. Это позволяет в полной мере обеспечить потребности внутреннего рынка, а также расширить карту поставок. В этом году уже экспортировали более 80 тысяч тонн торфяной продукции, пробную партию отправили в Израиль. Для потребности отрасли освоен выпуск широкого спектра техники для выполнения подготовительных работ, добычи, транспортировки и переработки торфа.
Чем больше страна имеет собственных ресурсов, тем более она в этой части независима. Сегодня произошло очередное изменение конъюнктуры международного рынка и местных видов топлива. С одной стороны - ветер, солнце, вода, древесина. Но и местные виды в виде торфа также очень стали популярны во всем мире.
Мы в своем развитии рассчитываем на свои ресурсы. Добыча продолжается. В прошлом году было 1 млн 800 тыс. Мы занимаем 3-е место в мире по уровню добычи торфа.
А по объему выпуска топливных брикетов Беларусь занимает первое место в мире. Торфяная продукция востребована цементными заводами, промышленными предприятиями, системой жилищно-коммунального хозяйства.
Фото: pixabay.com
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
Геннадий Болбатовский рассказал, в чем изюминка белорусских санаториев
Болбатовский: За последние 9 месяцев спрос на санаторные услуги в Беларуси вырос более чем на 5 %
В мире
Все
Экономика падает, потому что эстонцы "ноют" - история о том, как Кая Каллас решает проблемы в стране
Кая Каллас забыла про экономику Эстонии в погоне за уничтожением исторического наследия
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
В Германии задержали подростка, готовившего теракт
Регионы
Все
Происшествия
Все