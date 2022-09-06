В Беларуси за сезон добыли более 2 млн тонн торфа

Чем больше страна имеет собственных ресурсов, тем более она в этой части независима. Сегодня произошло очередное изменение конъюнктуры международного рынка и местных видов топлива. С одной стороны - ветер, солнце, вода, древесина. Но и местные виды в виде торфа также очень стали популярны во всем мире.

Ольга Прудникова, замминистра энергетики Беларуси