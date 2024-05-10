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В Беларуси запустили собственный поезд для доставки цемента в Россию

Белорусская цементная компания запустила маршрутный поезд из собственных вагонов для доставки продукции в Россию.

Первый состав был отправлен с Костюковичского завода в Московскую область. 55 вагонов доставали почти 4 тыс. т цемента. Как отметили в компании, разработка и запуск собственного состава решили ряд логистических проблем, среди которых нехватка вагонов-хопперов, снижение пропускной способности железной дороги и увеличенные сроки нахожденияпоезда в пути.

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