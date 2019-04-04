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В Беларуси заработал гарантийный фонд по поддержке предпринимательства

Малому и среднему бизнесу станет проще получить кредит

В Беларуси заработал гарантийный фонд по поддержке предпринимательства. Теперь представители бизнеса, обращаясь за кредитом в банк, могут не иметь залога на всю необходимую сумму. А в качестве гарантий воспользоваться поручительством фонда, который предоставит залог в эквиваленте 60% от суммы кредита. Остальную часть обеспечит клиент. Соглашение с фондом уже подписало три банка.

Планируется, что уже в этом году банки совместно с Фондом финансовой поддержки по новым правилам смогут выдать кредитов на 20 млн рублей и залогов на 12 миллионов.

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