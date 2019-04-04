В Беларуси заработал гарантийный фонд по поддержке предпринимательства. Теперь представители бизнеса, обращаясь за кредитом в банк, могут не иметь залога на всю необходимую сумму. А в качестве гарантий воспользоваться поручительством фонда, который предоставит залог в эквиваленте 60% от суммы кредита. Остальную часть обеспечит клиент. Соглашение с фондом уже подписало три банка.



