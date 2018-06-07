В Беларуси заработал первый терминал Union Pay

Но воспользоваться им пока могут только китайские туристы - виртуальная платежная система сейчас тестируется в посольстве нашей страны в КНР. Таким образом, оплатить консульский сбор можно через специальное приложение на мобильном телефоне, который просто считает QR-код. Сегодня такие карты принимают в 168 странах. Беларусбанк и Union Pay International активно работают над внедрением этой системы.