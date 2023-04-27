В Беларуси зарегистрировано почти 30 тыс. интернет-магазинов

Белорусы стали чаще совершать покупки в интернет-магазинах. Удельный вес продаж онлайн постоянно растет, как и число самих площадок в Сети. Сейчас в Беларуси зарегистрировано около 30 тыс. интернет-ресурсов, большинство из них в столице и Минской области. В связи с этим Министерство антимонопольного регулирования и торговли намерено максимально отрегулировать это направление.