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В Беларуси завершается уборочная кампания
И если зерновые уже в закромах, то уборка кукурузы, заготовка кормовых трав и сахарной свеклы в самом разгаре. Лук, который называют не иначе как золото полей, активно убирают в Гомельской области. Его урожай позволит и местные нужды удовлетворить, и заработать на экспорте. Анна Ковалева посетила одно из самых уникальных хозяйств региона и узнала, как на белорусском "Востоке" выращивают голландскую культуру.
Виталий Белко за рулем комбайна 17 лет. Все это время - на полях комбината "Восток". За плечами - опыт работы со свеклой и картофелем. Сейчас собирает урожай лука. Культура, говорит, не капризная, однако свои секреты в ее сборе есть.
Под золото полей в хозяйстве отдали 200 гектаров. Это самые большие площади в регионе, занятые луком. Белорусские агрономы здесь на "ты" с голландскими сортами. В этом году работали с семью видами - все протестированы в течение не одного года. Из уникальных для региона - "экзибишн". Этот сорт для комбината давно стал визитной карточкой. Салатный, не по правилам сладкий и не вызывает слез. Одна луковица вырастает до килограмма.
В этом году погода для лука была неблагоприятной. В борьбе с засухой местами использовали поливочные установки. Урожайность, конечно, чуть более низкая, чем в прошлом году, но все же на уровне. Кстати, это хозяйство для Гомеля имеет стратегическое значение: оно целиком удовлетворяет потребности областного центра в овощах и фруктах. И в этом году своих позиций не покинет.
Здесь умеют работать как на внутренний, так и на внешний рынки. Например, этот лук в ближайшие дни отправится в путешествие. Ее ждут в России и Молдове.
Пока же он в хранилище. Здесь специальный микроклимат и особая система вентиляции - все в автоматическом режиме. Вообще, в закрома загрузили уже около тысячи тонн лука. Большая часть пойдет на экспорт. Кстати, в ближайшее время список покупателей могут пополнить страны Прибалтики.
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