В Беларуси завершен сев ранних яровых. Когда ждать окончание сева всех культур?

В Беларуси завершен сев ранних яровых. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло. Несмотря на небольшие погодные скачки и сильную воду в некоторых районах, все уложились в необходимые сроки. Окончательная дата сева всех культур, включая овощи, гречиху, просо и картофель, - 20 мая.

Обывателям могут эти числа показаться просто цифрами, но для аграриев это имеет огромное значение. Сельское хозяйство сегодня - это в первую очередь технология, которую нельзя нарушать, сев - старт этих процессов. Подробнее об этом рассказала Катерина Круталевич.

Ранний яровой сев в Минской области (а это более 0,5 млн га) завершен. Основу "хлебных горизонтов" начали формировать еще осенью во время сева озимых. Весенние же полевые работы создают агроэкономический баланс всего будущего урожая. Планируется как минимум повторить достижения прошлого сезона.





"Важно в кукурузе точно разложить семечки, чтобы они лежали по одному и с густотой, как надо. На этом поле мы сеем кукурузу на зерно, густота должна быть не более 80 тыс. к уборке", - говорит Сергей Здрок, директор сельхозпредприятия "Кухчицы".

Такие детали, как положить зерно ровно на глубину 3,5 см и одновременное внесение фосфора, позволяют увеличить урожайность кукурузы на 20-30 ц с гектара. Технология - то, о чем постоянно говорит Александр Лукашенко. Последняя рабочая поездка Президента Беларуси в Гомельскую область не обошлась без критики и по состоянию полей, и по темпам уборочной кампании, и по заполняемости молочно-товарных ферм. Но если здесь время на работу над ошибками еще есть (порядка полугода), то с севом медлить не получится.

У нас не взошло осенью много, особенно рапса. Летишь над полем рапса: половина, четверть - пятнами. Пятнами рапс взошел. Ты считаешь, что это поле нормально, погибели нет. А там четверть поля погибла. Поэтому что сегодня по гибели этой говорить. Это вы уже учли то, где перепахивать надо. Александр Лукашенко, Президент Беларуси





Причем свеклу сейчас с относительным успехом растят даже на севере страны. Это ведь не только источник сахара, но и ценная кормовая добавка в сельском хозяйстве, как и кукуруза. Чем больше качественного корма, тем лучше дают молоко и набирают вес коровы. Аграрии шутят: не нужно быть аграрием, чтобы это понимать.

Свои весенние полевые работы проводятся и на экспериментальном поле научно-практического центра Академии наук по земледелию. Сеют по строго выверенным формулам на специальных делянках. Специалисты оценивают качество перезимовки озимых. К слову, в 2022 году госреестр сортов Беларуси пополнился 13 новыми сортами отечественной селекции. Свои персональные экономические преимущества есть у рапса и пшеницы.

Ядвига Пилюк, заведующий отделом масличных культур НПЦ НАН Беларуси по земледелию: "Культура несет за собой две кормовые единицы: 22 ц рапса равны 65 ц ячменя по энергии протеина. Рапс - это белок и масло. На поле представлены все наши лучшие сорта: "империал", "буян", "северин", "медей".





Белорусские ученые в этом вопросе - одни из мировых лидеров. Вот они помнят, как в начале становления Беларуси как отдельного государства своего зерна у нас не было. Только рожь. Зерно давала Москва, а уже переработка шла здесь, на белорусских территориях. За этот короткий срок независимости ученым удалось не только начать выращивать свою пшеницу, но и создать Национальный банк семян - генетических ресурсов хозяйственно полезных растений, где есть 46 тыс. коллекционных образцов. Пшеница теперь у нас исключительно своя, от импорта отказались. База отличная. Поэтому так спрашивают за соблюдение технологии высадки и сбора, чтобы труд ученых не пропадал в бесхозяйственности.

Станислав Гордей, заведующий отделом озимых зерновых культур НПЦ НАН Беларуси по земледелию: "Озимая пшеница и озимая рожь - основные стратегические культуры для Республики Беларусь, они определяют продовольственную безопасность. С прошлого года включены в госреестр "осима" и "варя" - это самые новые сорта".

Что касается темпов, профильный министр сегодня подвел итоги. Все выполнено в обещанные сроки, кое-где даже чуть раньше.





На сегодняшний день мы закончили сев ранних яровых культур. Это касается и зерновых, и зернобобовых, и сахарной свеклы. Буквально день остался для того, чтобы закончить сев льна-долгунца и ярового рапса. Что касается остальных культур, срок окончательного сева определен и согласован с главой государства - 20 мая. Нам сейчас надо в некоторых областях поднапрячься и выполнить это прямое поручение. Игорь Брыло, министр сельского хозяйства Беларуси

Так что, если коротко, все идет по плану, несмотря на довольно капризную погоду. Но дождливая весна лучше, чем сухая.