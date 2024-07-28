В Беларуси завершилась массовая уборка озимого рапса - собрано более миллиона тонн

Массовая уборка озимого рапса в Беларуси завершена, собрано более миллиона тонн, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство сельского хозяйства и продовольствия.



В Беларуси на 28 июля намолочено всего зерна (с учетом рапса) 4,668 млн т, из них - 3,646 млн т зерновых и зернобобовых культур, 1,022 млн т озимого рапса.



Продолжается уборка таких культур, как яровой ячмень - 74 % от плана, озимая рожь - 62,4 %, пшеница - 47 %, тритикале - 38 %, овес - 37,4 %, зернобобовые - 31,6 %. Уборка озимого ячменя завершена.



Параллельно с уборкой идет теребление льна. Вытереблено 30,9 тыс. га (69 % подлежащих уборке площадей).



Соломы после уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур убрано на 44,7 % к скошенным площадям.

