В Беларуси завершили теребление льна и почти закончили уборку зерновых, зернобобовых и рапса

Все регионы Беларуси завершили теребление льна. Подходит к концу и уборка зерновых, зернобобовых и рапса. Намолочено почти 7 млн тонн нового урожая. Из них 5 млн 849 тыс. тонн - зерновые колосовые и зернобобовые культуры, более 935 тыс. тонн - рапс. Вслед за Брестской областью к финишу приближаются Минская и Гродненская области.