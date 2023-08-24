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В Беларуси завершили теребление льна и почти закончили уборку зерновых, зернобобовых и рапса
Все регионы Беларуси завершили теребление льна. Подходит к концу и уборка зерновых, зернобобовых и рапса. Намолочено почти 7 млн тонн нового урожая. Из них 5 млн 849 тыс. тонн - зерновые колосовые и зернобобовые культуры, более 935 тыс. тонн - рапс. Вслед за Брестской областью к финишу приближаются Минская и Гродненская области.
Солому собрали на 57 % скошенных площадей. Озимый рапс посеяли на зерно на 95 % площади страны. Закончили сев Минская, Брестская, Могилевская и Витебская области. 408 тыс. тонн собрано зеленой массы кукурузы.
Хозяйства страны убирают и картофель. Урожайность составляет 321 ц/га.
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