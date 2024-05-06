В Беларуси золото, платина и серебро выросли в цене

Министерство финансов Беларуси с мая повысило расчетные цены на драгоценные металлы, которые закупаются в Госфонд. В среднем они подорожали на 7 %. И такая тенденция наблюдается уже несколько месяцев.

Так золото теперь стоит при госзакупке немногим больше 236 белорусских рублей за грамм металла. Это на 5 % дороже, чем месяц назад. Примерно настолько же подорожала платина. А цена серебра взлетела сразу почти на 9 %. Самыми дорогими среди драгметаллов остаются иридий и родий. Они теперь стоят около 510 рублей.