В белорусско-российском экспертном треке принимают участие более 30 ученых, политологов и экономистов Союзного государства

Сценарии развития безопасности на Евразийском континенте, место Союзного государства на мировой арене и милитаризация Восточной Европы. Эти и другие вопросы обсуждают в Минске на встрече белорусско-российского экспертного трека. Принимают участие более 30 ученых, политологов и экономистов Союзного государства. Специалисты в области международных отношений обменялись оценками, мнениями и подходами к событиям внутри и вокруг Беларуси и России.