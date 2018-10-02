3.71 BYN
В повестке осенней сессии парламента - проект бюджета - 2019 и новый Налоговый кодекс
Заседания идут около двух часов. К работе приступят и сенаторы. Впереди три месяца насыщенного графика - 20 законопроектов ждут рассмотрения. Какой будет повестка?
Каких новаций ждать бизнесу и нам, гражданам? В прямом эфире спросим у нашего корреспондента Ольги Анищенко.
В целом какие задачи предстоит решать депутатам этой осенью, уже известно. Два десятка законопроектов - столько включат в повестку осенней сессии. Но понятно, что цифра не окончательна: все, что доработают, также вынесут на голосование.
Из знаковых документов - проект бюджета-2019 и новый Налоговый кодекс. Напомним, в этом году над документом шла активная работа. Он станет и лояльнее, и понятнее для плательщиков. Но последнее слово - за депутатами.
Вообще, повестка этой осени насыщенна. Здесь и самые народные правки (в Трудовой и Жилищный кодексы), внушительный блок экономических вопросов. На это сегодня с трибуны нацеливает внимание спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко.
Чем еще отметится эта осень у депутатов? На неделе они дадут согласие на назначение премьером Сергея Румаса. Глава правительства уже после представит на суд парламента программу действий обновленного Кабинета министров. Фактически это такая стратегия работы на будущее. Депутатам поставлена задача присмотреться пристально, важно выполнить ключевые условия: во-первых, создание новых отраслей экономики и, во-вторых, поддержка малого и среднего бизнеса.