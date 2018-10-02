В повестке осенней сессии парламента - проект бюджета - 2019 и новый Налоговый кодекс

Заседания идут около двух часов. К работе приступят и сенаторы. Впереди три месяца насыщенного графика - 20 законопроектов ждут рассмотрения. Какой будет повестка?

Каких новаций ждать бизнесу и нам, гражданам? В прямом эфире спросим у нашего корреспондента Ольги Анищенко.

В целом какие задачи предстоит решать депутатам этой осенью, уже известно. Два десятка законопроектов - столько включат в повестку осенней сессии. Но понятно, что цифра не окончательна: все, что доработают, также вынесут на голосование.

Из знаковых документов - проект бюджета-2019 и новый Налоговый кодекс. Напомним, в этом году над документом шла активная работа. Он станет и лояльнее, и понятнее для плательщиков. Но последнее слово - за депутатами.

Вообще, повестка этой осени насыщенна. Здесь и самые народные правки (в Трудовой и Жилищный кодексы), внушительный блок экономических вопросов. На это сегодня с трибуны нацеливает внимание спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко.