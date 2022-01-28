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В белорусском правительстве прошли переговоры с делегацией Сирии
Мы готовы обеспечивать потребности Сирии в качественной, соответствующей мировым стандартам технике, в том числе карьерной, грузовой, пассажирской, сельскохозяйственной. Об этом было заявлено на встрече в белорусском правительстве с делегацией из этой страны. Говорили и о торговле. Надо сказать, в прошлом году за 11 месяцев товарооборот - более 7 миллионов долларов, и по сравнению с таким же периодом 2020 года он увеличился на 40 %.
Основные позиции белорусского экспорта - молоко и сливки сгущенные, и лекарственные средства. Основа импорта - ткани из синтетических комплексных нитей, масло оливковое, фрукты, орехи. В Сирии работает сборочное производство МАЗа и обсуждается инвестпроект в АПК. Об этом и не только говорили в Совмине (видео).
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