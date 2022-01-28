В белорусском правительстве прошли переговоры с делегацией Сирии

Мы готовы обеспечивать потребности Сирии в качественной, соответствующей мировым стандартам технике, в том числе карьерной, грузовой, пассажирской, сельскохозяйственной. Об этом было заявлено на встрече в белорусском правительстве с делегацией из этой страны. Говорили и о торговле. Надо сказать, в прошлом году за 11 месяцев товарооборот - более 7 миллионов долларов, и по сравнению с таким же периодом 2020 года он увеличился на 40 %.