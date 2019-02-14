В Белостоке прошла встреча парламентской делегации Беларуси с руководством воеводства и профильных служб. Стороны обсудили трансграничные проекты, которые реализуются с гродненскими и брестскими партнерами. Особое внимание защите окружающей среды, противопожарным мероприятиям и вопросам Беловежской пущи. В завершении дня наша делегация во главе с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем встретится с белорусской диаспорой в Польше.