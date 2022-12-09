В Беларуси продолжается активная работа по вовлечению в оборот неиспользуемого имущества. В каждом районе десятки помещений ждут своего хозяина. В старых стенах после масштабного ремонта открываются новые объекты: от баз отдыха и амбулаторий до больших предприятий. Так, в Бешенковичском районе скоро появится импортозамещающее производство.