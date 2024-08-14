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В Бобруйском районе чествовали двух механизаторов, которые убрали более 1 тыс. т зерна

Уборочная кампания в Беларуси на финишной прямой. Каравай уже весит более 7 млн т с учетом рапса.

И каждая сельхозорганизация может похвастаться своими достижениями, особенно успешной работой тружеников полей - агрономов, водителей, механизаторов, которыевнесли свой вклад в хлебный каравай. Есть те, кто достиг своего четырехзначного результата.

Накануне в Бобруйском районе чествовали двух механизаторов из молодежного экипажа. Они убрали более 1 тыс. т зерна, а вот планку в 2 тыс. т покорили два водителя хозяйства. Тем не менее ежедневно на полях трудятся более 30 человек и работают шесть комбайнов. К уборке подключается и молодежь.

Есть традиционный подход. Нам интересны в большей степени дети работников, которые задействованы на всех видах работ, в том числев животноводстве. Это своего рода вклад в семейную копилку.
Василий Жук, председатель СПК "Гигант"

Уборочная кампания в СПК "Гигант" в Бобруйском районе подходит к завершению. Осталось убрать менее 450 га ярового ячменя. Завершить работы планируют в течение 5 дней. В этом году здесь средняя урожайность зерновых составляет 65 ц/га. По сравнению с прошлым годом, уже получено на 500 т зерна больше, что позволит увеличить производство мясной и молочной продукции.

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