В Борисовском районе обрабатывают землю под яровой сев зерновых

Сегодня сельхозорганизации Минской области выборочно начинают обрабатывать землю под яровой сев зерновых. Так, в филиале "Большие Новоселки" Борисовского комбината хлебопродуктов на вспашку выходят шесть могучих тракторов "Белорус" с плугами. Одновременно в полях работают и машины "Роса". Спецтехника распыляет азот над посевами озимого рапса. По словам специалистов, сама культура перезимовала хорошо, сейчас рапсу важно подкрепиться минеральными удобрениями для вегетации и роста. Растения посеяли по особой технологии. Рапс богат белком, а это высоко ценится в АПК.



Николай Хилько, замдиректора Борисовского комбината хлебопродуктов:

Рапс посеян по технологии, и для него очень важно, чтобы он нормально перезимовал, эти посевы не загущать. Рапс - это стратегическая культура, которая позволяет получать белок, причем более дешевый, чем мы можем закупать за пределами республики. Наша задача - получать 4,5 тонны масла семян рапса, ведь это экономически оправдано. В сельскохозяйственных филиалах Борисовского комбината хлебопродуктов более 30 тысяч гектаров земель. В этом году в планах крупнейшего в Минской области переработчика зерновых получить 70 тысяч тонн своего сырья для производства. Это половина потребностей комбината.

