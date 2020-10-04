В. Боровик: С нами с позиции силы разговаривать нельзя, мы никогда с коленок руку жать не будем

Заявление ЕС о введении санкций против Беларуси обсуждается на политическом уровне и не осталось без ответа. "Мы готовы вести диалог и прислушиваться к советам, но разговаривать с позиции силы с Беларусью нельзя! Мы - не школьники, и "школярить" нас не нужно!". Так накануне в интервью "Панораме" высказался на этот счет политолог Вадим Боровик.



