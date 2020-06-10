Новый объект в энергетической системе центрального региона! В Боровлянах продолжается строительство котельной на местных видах топлива. Одна из более крупных в стране - работать она будет на древесных щепках -из отходов лесхозов и деревообрабатывающих предприятий. В Боровлянах подобная котельная уже имеется, однако 40-тысячный поселок интенсивно развивается, а мощность нового объекта 21 мегаватт. Этого хватит, чтобы при использовании только щепы обеспечить тепловой энергией две трети поселка. Все оборудование белорусского производства.



Новые котельные на местных видах топлива в ближайшее время также построят в других поселках Минского района - Юбилейный и Самохваловичи. Всего в системе энергопотребления Минской области почти 28 процентов занимают местные виды топлива.



