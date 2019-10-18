В Брагинском районе работает крупнейшая солнечная электростанция

Беларусь вместе со странами мира переходит на зеленые технологии, в том числе в энергетике. Как пример - одна из крупнейших солнечных электростанций в Брагинском районе. Технологический парк возвели в 2016 году. Его мощность сегодня составляет 18 мегаватт. Для сбора солнечной энергии установили 90 тысяч панелей. Они занимают площадь в 40 гектаров. Этого хватает на обеспечение энергией практически четырех районов Гомельской области.