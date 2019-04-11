В Бресте стартует международный форум деловых контактов

Бизнес-платформа соберет участников из 20 стран. Свои товары и услуги представят около 120 компаний Беларуси, России и Польши. Потенциальные партнеры смогут пообщаться в формате индивидуальных встреч и переговоров. Также планируется подписание трех инвестсоглашений по созданию IT-кластера, производства пищевых продуктов и в области легкой промышленности. Форум продлится два дня. Кроме того, здесь подведут итоги Недели инноваций и вручат премии правительства Беларуси за достижения в области качества.