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В Бресте стартует международный форум деловых контактов
Бизнес-платформа соберет участников из 20 стран. Свои товары и услуги представят около 120 компаний Беларуси, России и Польши. Потенциальные партнеры смогут пообщаться в формате индивидуальных встреч и переговоров. Также планируется подписание трех инвестсоглашений по созданию IT-кластера, производства пищевых продуктов и в области легкой промышленности. Форум продлится два дня. Кроме того, здесь подведут итоги Недели инноваций и вручат премии правительства Беларуси за достижения в области качества.
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