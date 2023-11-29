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В бюджет Беларуси за счет ввозных таможенных пошлин поступило почти 500 млн долларов
Почти 500 миллионов долларов поступило в бюджет Беларуси от ввозных таможенных пошлин. Итоги работы за 2022 год накануне подвели в Москве на Коллегии высших органов финансового контроля ЕАЭС. В заседании приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Контрольные мероприятия проводились в каждом из государств Евразийского экономического союза. Изучалось, насколько полно и своевременно перечисляются суммы ввозных таможенных пошлин, назначенные для каждой страны отдельно. Результаты проверки показали, что в Беларуси нарушений не выявлено.
В бюджеты наших стран поступило 10,3 миллиарда долларов США, в бюджет Беларуси, в соответствии с определенной квотой, - порядка 490 миллионов долларов США в эквиваленте платежей. Это значительная сумма. И если говорить о сальдо взаимных расчетов, то по итогам 2022-го сложилось положительное сальдо для Беларуси. Динамика 2023 года показывает, что за 11 месяцев поступило в бюджет Республики Беларусь таможенных пошлин на 21 % больше, чем по итогам всего 2022 года.
Также состоялась двусторонняя встреча председателя Комитета госконтроля Беларуси и исполняющей обязанности председателя Счетной палаты России. Основная тема обсуждения - сотрудничество двух ведомств и подготовка к участию в XI Форуме регионов Беларуси и России. Он пройдет в 2024 году в Полоцке.
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