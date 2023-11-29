В бюджет Беларуси за счет ввозных таможенных пошлин поступило почти 500 млн долларов

В бюджеты наших стран поступило 10,3 миллиарда долларов США, в бюджет Беларуси, в соответствии с определенной квотой, - порядка 490 миллионов долларов США в эквиваленте платежей. Это значительная сумма. И если говорить о сальдо взаимных расчетов, то по итогам 2022-го сложилось положительное сальдо для Беларуси. Динамика 2023 года показывает, что за 11 месяцев поступило в бюджет Республики Беларусь таможенных пошлин на 21 % больше, чем по итогам всего 2022 года.

Андрей Лобович, зампредседателя Комитета госконтроля Беларуси