В Чашникском районе введена в строй вторая очередь комплекса по выращиванию свиней элитных пород

Ставку в обеспечении продовольственной безопасности Беларусь делает и на животноводство. Так, в деревне Шелковщина Чашникского района введена в строй вторая очередь комплекса по выращиванию свиней элитных пород датской и голландской селекции. Примечательно, что новый инвестиционный проект вырос на месте старой фермы. Ее модернизировали, поставили современное оборудование. Сейчас здесь содержится 16 тысяч свиней. За год на этой площадке планируют получать порядка 4 тысяч тонн мяса.



Рабочие места сохранили для всех работников старой фермы. В основном это жители близлежащих деревень. Персонал прошел обучение на аналогичном свинокомплексе.



