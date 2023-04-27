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В чем белорусы теперь конкурируют с итальянцами, и в каком направлении будет развиваться промышленность Гродненской области
В каждом районе необходимо реализовать как минимум один серьезный инвестиционный проект. Такую задачу поставил Президент Беларуси Александр Лукашенко на недавнем совещании по развитию Гродненского региона. В области такая работа ведется, налаживается и тесная промышленная кооперация с российскими партнерами. О точках роста развития промышленности западного региона рассказал Юрий Карнелович.
Производство радиаторов отопления на заводе "Лидсельмаш" - направление хоть и не новое, но достаточно прибыльное. Мощности постоянно модернизируются, расширяется ассортимент. Здесь работают индивидуально с каждым заказчиком - предлагают более тысячи модификаций, а это преимущество перед конкурентами.
У нас на производстве работают 110 человек. Запущено производство с ночными сменами. В три смены работаем, включая выходные. Преимущество нашего производства в том, что у нас закрытый цикл. У нас первая деталь попадает на сварочную линию, и спустя 5 часов - после всего технологического процесса - мы получаем готовую продукцию, которую сразу можем отдать клиенту.
Линия здесь высокотехнологичная, участие человека минимальное. Инженер Юрий Скакальский, ответственный за программное обеспечение, признается: всем управляет электроника, главное - настроить правильно станки.
На линии работают 4 человека. В их обязанности входит слежение за качеством выпускаемой продукции и некоторые вспомогательные работы - подача заготовки и контроль самого процесса.
Лидские радиаторы не имеют конкурентов на белорусском рынке. Продукция хорошо известна и в странах СНГ. Объемы производства впечатляют. В год предприятие может производить свыше 500 тыс. радиаторов, а это в 2,5 раза превышает потребности внутреннего рынка.
Предприятие специализируется и на выпуске навесных агрегатов к сельхозтехнике. Недавно здесь провели реорганизацию, присоединили профильный завод. Теперь мощности производства в два раза выше. Акцент сейчас делают на импортозамещении.
Мы изготавливаем все навесное оборудование: от плугов, борон, сеялок, посевных агрегатов. Исходя из этого, сможем обеспечивать потребности внутреннего рынка, при этом заменяя импортные составляющие, которые ранее сюда поставлялись.
Реальный сектор сегодня работает в условиях санкций, поэтому производители и делают упор на импортозамещение и выстраивание новых логистических цепочек. Но нужно стремиться к большему - такую задачу поставил глава белорусского государства на совещании о развитии Гродненского региона, которое стало отчетом губернатора и областной вертикали о выполнении социально-экономических показателей. Президент напомнил и о необходимости реализации в каждом районе серьезного инвестпроекта.
К примеру, в Щучинском районе на предприятии по переработке сыворотки инвестировали капитал в продукцию с высокой добавленной стоимостью - из собственного сырья производят мягкие сыры.
Инвестировали 2 млн евро в новое современное производство мягкого продукта. На сегодняшний момент организовано дополнительно 35 рабочих мест. Сегодня продукция реализуется на территории Республики Беларусь и идет также на экспорт. Мы представлены уже почти во всех сетях Российской Федерации, по всем регионам Узбекистана, Таджикистана и Казахстана.
Была разработана, кстати, уникальная белорусская рецептура мягкого сыра. Теперь белорусы конкурируют с мировыми лидерами в этой сфере - итальянцами.
Сыр получился уникальный, потому что особенности нашего сырья, которое идет в переработку, тоже уникальные. И в мире никто такого сыра не производит - кальция, магния и натрия в нем в разы больше, чем в классическом твороге.
В результате конкурентоспособная продукция увеличила доход предприятия. Завод является одним из градообразующих в районе, а значит, и налоговые отчисления в местный бюджет увеличились. В перспективе там планируют расширить производство больше чем в два раза.
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