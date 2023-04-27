В чем белорусы теперь конкурируют с итальянцами, и в каком направлении будет развиваться промышленность Гродненской области

В каждом районе необходимо реализовать как минимум один серьезный инвестиционный проект. Такую задачу поставил Президент Беларуси Александр Лукашенко на недавнем совещании по развитию Гродненского региона. В области такая работа ведется, налаживается и тесная промышленная кооперация с российскими партнерами. О точках роста развития промышленности западного региона рассказал Юрий Карнелович.

Производство радиаторов отопления на заводе "Лидсельмаш" - направление хоть и не новое, но достаточно прибыльное. Мощности постоянно модернизируются, расширяется ассортимент. Здесь работают индивидуально с каждым заказчиком - предлагают более тысячи модификаций, а это преимущество перед конкурентами.





У нас на производстве работают 110 человек. Запущено производство с ночными сменами. В три смены работаем, включая выходные. Преимущество нашего производства в том, что у нас закрытый цикл. У нас первая деталь попадает на сварочную линию, и спустя 5 часов - после всего технологического процесса - мы получаем готовую продукцию, которую сразу можем отдать клиенту. Сергей Януль, начальник производства радиаторов ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш"

Линия здесь высокотехнологичная, участие человека минимальное. Инженер Юрий Скакальский, ответственный за программное обеспечение, признается: всем управляет электроника, главное - настроить правильно станки.

На линии работают 4 человека. В их обязанности входит слежение за качеством выпускаемой продукции и некоторые вспомогательные работы - подача заготовки и контроль самого процесса. Юрий Скакальский, инженер производства радиаторов ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш"

Лидские радиаторы не имеют конкурентов на белорусском рынке. Продукция хорошо известна и в странах СНГ. Объемы производства впечатляют. В год предприятие может производить свыше 500 тыс. радиаторов, а это в 2,5 раза превышает потребности внутреннего рынка.

Предприятие специализируется и на выпуске навесных агрегатов к сельхозтехнике. Недавно здесь провели реорганизацию, присоединили профильный завод. Теперь мощности производства в два раза выше. Акцент сейчас делают на импортозамещении.





Мы изготавливаем все навесное оборудование: от плугов, борон, сеялок, посевных агрегатов. Исходя из этого, сможем обеспечивать потребности внутреннего рынка, при этом заменяя импортные составляющие, которые ранее сюда поставлялись. Виталий Якубчик, гендиректор ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш"

Реальный сектор сегодня работает в условиях санкций, поэтому производители и делают упор на импортозамещение и выстраивание новых логистических цепочек. Но нужно стремиться к большему - такую задачу поставил глава белорусского государства на совещании о развитии Гродненского региона, которое стало отчетом губернатора и областной вертикали о выполнении социально-экономических показателей. Президент напомнил и о необходимости реализации в каждом районе серьезного инвестпроекта.

К примеру, в Щучинском районе на предприятии по переработке сыворотки инвестировали капитал в продукцию с высокой добавленной стоимостью - из собственного сырья производят мягкие сыры.





Инвестировали 2 млн евро в новое современное производство мягкого продукта. На сегодняшний момент организовано дополнительно 35 рабочих мест. Сегодня продукция реализуется на территории Республики Беларусь и идет также на экспорт. Мы представлены уже почти во всех сетях Российской Федерации, по всем регионам Узбекистана, Таджикистана и Казахстана. Анатолий Белявский, директор ООО "Праймилк"

Была разработана, кстати, уникальная белорусская рецептура мягкого сыра. Теперь белорусы конкурируют с мировыми лидерами в этой сфере - итальянцами.

Сыр получился уникальный, потому что особенности нашего сырья, которое идет в переработку, тоже уникальные. И в мире никто такого сыра не производит - кальция, магния и натрия в нем в разы больше, чем в классическом твороге. Наталья Куц, замдиректора ООО "Праймилк"