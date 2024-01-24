ОбществоПолитикаПрезидентЭкономикаТехнологииПроисшествияРегионыКультураЗдоровьеСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

В чем суть документа комплексного прогноза научно-технического прогресса - рассказала Татьяна Столярова

В чем суть документа комплексного прогноза научно-технического прогресса - рассказала Татьяна Столярова

Государственный комитет по науке и технологиям координирует разработку совместно с другими заинтересованными комплексного прогноза научно-технического прогресса в Беларуси на 2026-2030 годы и с перспективой до 2045 года. Сейчас проходят обсуждения этого документа. В чем его суть? И какие отличия от предыдущих прогнозов на прошлые периоды? Рассказала заместитель Председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Татьяна Столярова в ток-шоу "Экономическая среда".

Разработка комплексного прогноза научно-технического прогресса для ГКНТ является второй в количественном плане. Комплексный прогноз научно-технического прогресса - один из основных документов системы прогнозирования и планирования в Беларуси. В нем задаются и исследуются те отрасли науки, которые приоритетно нужно развивать для того, чтобы они дали какой-то результат для отраслей экономики.
Татьяна Столярова

Нужно сказать, что комплексный прогноз научно-технического прогресса разрабатывается и содержит объекты прогнозирования на среднесрочную и долгосрочную перспективу. На сегодняшний момент на среднесрочную перспективу отобрано 365 проектов, на долгосрочную - свыше 400.

"На совместном заседании коллеги Президиума НАН Беларуси и ГКНТ с участием заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Петра Александровича Пархомчика рассмотрели данный проект прогноза. В целом он одобрен, поддержан. В ближайшее время планируется к внесению на рассмотрение в комиссию по научно-технической политике, которую возглавляет Премьер-министр Республики Беларусь", - рассказала Татьяна Столярова.

Что собой представляет современная белорусская наука и выгодны ли стране вложения в научные исследования и разработки - смотрите в ток-шоу "Экономическая среда".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все