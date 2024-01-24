В чем суть документа комплексного прогноза научно-технического прогресса - рассказала Татьяна Столярова

Разработка комплексного прогноза научно-технического прогресса для ГКНТ является второй в количественном плане. Комплексный прогноз научно-технического прогресса - один из основных документов системы прогнозирования и планирования в Беларуси. В нем задаются и исследуются те отрасли науки, которые приоритетно нужно развивать для того, чтобы они дали какой-то результат для отраслей экономики.

Татьяна Столярова