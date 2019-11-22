ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

В Червене начала работу новая котельная на местных видах топлива

В качестве сырья используют щепу. Чтобы новый объект был максимально эффективным, установили и уникальную систему, которая позволяет увеличить мощность котельной почти на 30 %. Она будет обеспечивать теплом жилые дома, объекты социальной сферы и предприятия как зимой, так в межобогревательный период.

Все районы Минской области постепенно переходят на экологические ресурсы. Исключительно местные виды топлива уже используют в Березино и Старых Дорогах.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все