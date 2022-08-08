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В Червенском районе чествовали семейный экипаж - как родственные узы помогают ставить рекорды

Одна из главных составляющих хорошего урожая - кадры. Сегодня в Червенском районе чествовали первый семейный экипаж. Совместными усилиями аграрии перешагнули тысячу тонн зерновых. Для них подарки и торжественная обстановка в благодарность за хлебный труд. О тех, кто каждый день вносит весомый вклад в общее дело страны, расскажет Алина Лаппо.

Плюс еще одна тысяча в копилку. За личный вклад в продовольственную безопасность страны Андрея Петрушу наградили в торжественной обстановке, не отходя от рабочего места. Нынешняя страда уже 15-я в его карьере. И каждый год в числе лидеров.


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Андрей Петруша, тракторист-машинист СПФ "Агрострой" ОАО "Минскжелезобетон": Урожайность в этом году колоссальная по сравнению с прошлым годом. Погода будет, за дней десять должны завершить.


Перешагнуть новый рубеж помогает и семья. Плечом к плечу одной командой с дочерью Кариной работают в поле уже не первый год. Их слаженная работа - это и есть залог хорошего урожая. И желание одно на двоих - собрать его быстро и без потерь, ведь на счету каждый погожий день.


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Очень много лет мой брат помогал папе, но так как он ушел в армию, второй год сейчас я помогаю ему. Первый год было очень сложно, сейчас уже легче, когда уже знаешь, что делать. Начинается с того, что нужно продуть комбайн от пыли, также смазать комбайн - это основные обязанности. А главное - это после того как уезжаем на поле, проверить потери.
Карина Конон, помощник комбайнера СПФ "Агрострой" ОАО "Минскжелезобетон"

Когда ценят по достоинству, гектары идут как по накатанной. Работников полевого фронта активно поддерживают в том числе и профсоюзы. Ведь внимание и подарки - это дополнительный стимул пополнять копилку достижений. Всего же таких тружениц поля только в Минской области более сотни. Они яркий пример тому, что сложная работа по силам и женщинам.

Тамара Красовская, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома: Мы ездим в каждый регион, там, где есть девочки, женщины, работники уборочной, поздравляем и отмечаем.
Карина Конон, помощник комбайнера СПФ "Агрострой" ОАО "Минскжелезобетон"


В целом сам Червенский район уже намолотил 25 тысяч тонн зерновых, это более трети площадей. Поля сельхозпроизводства "Агрострой" - лидеры по урожайности, 46 центнеров с гектара.


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Артем Антифиев, директор СПФ "Агрострой" ОАО "Минскжелезобетон": Мы занимаемся и животноводством, и растениеводством в комплексе. Мы обеспечиваем себя кормами. Кроме того, что мы обеспечиваем свое животноводство, мы реализуем серьезный государственный заказ. В этом году это 1650 тонн.
Карина Конон, помощник комбайнера СПФ "Агрострой" ОАО "Минскжелезобетон"


Аграрии продолжают пополнять закрома по всей стране, темпы работы нарастают. Тем временем вес общего каравая перешагнул за три миллиона тонн. Впереди горячая пора, упорная работа и новые рекордсмены.

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