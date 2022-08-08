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В Червенском районе чествовали семейный экипаж - как родственные узы помогают ставить рекорды
Одна из главных составляющих хорошего урожая - кадры. Сегодня в Червенском районе чествовали первый семейный экипаж. Совместными усилиями аграрии перешагнули тысячу тонн зерновых. Для них подарки и торжественная обстановка в благодарность за хлебный труд. О тех, кто каждый день вносит весомый вклад в общее дело страны, расскажет Алина Лаппо.
Плюс еще одна тысяча в копилку. За личный вклад в продовольственную безопасность страны Андрея Петрушу наградили в торжественной обстановке, не отходя от рабочего места. Нынешняя страда уже 15-я в его карьере. И каждый год в числе лидеров.
Андрей Петруша, тракторист-машинист СПФ "Агрострой" ОАО "Минскжелезобетон": Урожайность в этом году колоссальная по сравнению с прошлым годом. Погода будет, за дней десять должны завершить.
Перешагнуть новый рубеж помогает и семья. Плечом к плечу одной командой с дочерью Кариной работают в поле уже не первый год. Их слаженная работа - это и есть залог хорошего урожая. И желание одно на двоих - собрать его быстро и без потерь, ведь на счету каждый погожий день.
Очень много лет мой брат помогал папе, но так как он ушел в армию, второй год сейчас я помогаю ему. Первый год было очень сложно, сейчас уже легче, когда уже знаешь, что делать. Начинается с того, что нужно продуть комбайн от пыли, также смазать комбайн - это основные обязанности. А главное - это после того как уезжаем на поле, проверить потери.
Когда ценят по достоинству, гектары идут как по накатанной. Работников полевого фронта активно поддерживают в том числе и профсоюзы. Ведь внимание и подарки - это дополнительный стимул пополнять копилку достижений. Всего же таких тружениц поля только в Минской области более сотни. Они яркий пример тому, что сложная работа по силам и женщинам.
Тамара Красовская, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома: Мы ездим в каждый регион, там, где есть девочки, женщины, работники уборочной, поздравляем и отмечаем.
В целом сам Червенский район уже намолотил 25 тысяч тонн зерновых, это более трети площадей. Поля сельхозпроизводства "Агрострой" - лидеры по урожайности, 46 центнеров с гектара.
Артем Антифиев, директор СПФ "Агрострой" ОАО "Минскжелезобетон": Мы занимаемся и животноводством, и растениеводством в комплексе. Мы обеспечиваем себя кормами. Кроме того, что мы обеспечиваем свое животноводство, мы реализуем серьезный государственный заказ. В этом году это 1650 тонн.
Аграрии продолжают пополнять закрома по всей стране, темпы работы нарастают. Тем временем вес общего каравая перешагнул за три миллиона тонн. Впереди горячая пора, упорная работа и новые рекордсмены.
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