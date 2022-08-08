В Червенском районе чествовали семейный экипаж - как родственные узы помогают ставить рекорды

Очень много лет мой брат помогал папе, но так как он ушел в армию, второй год сейчас я помогаю ему. Первый год было очень сложно, сейчас уже легче, когда уже знаешь, что делать. Начинается с того, что нужно продуть комбайн от пыли, также смазать комбайн - это основные обязанности. А главное - это после того как уезжаем на поле, проверить потери.

Карина Конон, помощник комбайнера СПФ "Агрострой" ОАО "Минскжелезобетон"