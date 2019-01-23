В Давосе проходит Всемирный экономический форум. Беларусь представляет сотрудница ООН по вопросам социальной защиты населения

В условиях четвертой промышленной революции глобализация - это панацея. Такое мнение озвучили эксперты во время Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. В этом году нашу страну на форуме представляет сотрудница ООН по вопросам социальной защиты населения Людмила Батура. Она же представляет и глобальных архитекторов будущего из Global Shapers Minsk Hub. Объединение поддерживает участие Беларуси в региональных и международных процессах.



