В ЕАЭС дан старт созданию единого рынка органической продукции

Дорожная карта по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции утверждена в Евразийском экономическом союзе. Таким образом, дан старт созданию единого рынка органики в ЕАЭС. Следующий шаг к унификации - разработка ЕЭК совместно со странами союза международного договора, который обеспечит свободное перемещение в ЕАЭС органической сельхозпродукции. Документ включит в себя унифицированные требования к производству и маркировке биопродукции, что послужит основой для взаимного признания в союзе систем сертификации ее производства.