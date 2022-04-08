Постепенно будет повышаться роль национальных валют в странах Евразийского экономического союза в расчетах за товары между субъектами хозяйствования. Об этом заявила на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина. Этот вопрос не раз звучал на различных форумах "пятерки" и на заседаниях межправсовета. При этом пока полностью отказываться от доллара и евро в 2022 году "пятерка" не планирует.



Что касается совместных проектов, то в ЕАЭС готовятся новые кооперационные программы. Так, помимо уже утвержденной в космической сфере, обсуждается "Повышение эффективности и надежности работы объектов промышленности и распределенной энергетики". В ближайшее время эта межгосударственная программа будет внесена на рассмотрение органов союза.



Кроме того, готовится к реализации еще один масштабный проект -"Евразийская информационно-вычислительная инфраструктура". Срок запуска с 2023 до 2027 года. В ЕЭК рассчитывают, что в будущем он станет символом евразийской интеграции. А сегодня особое внимание уделяется вопросам логистики, чтобы быстрее доставить товар от продавцов до покупателей.