В ЕАЭС начали прорабатывать программу развития до 2035 года

В ЕАЭС начали прорабатывать основные направления экономического развития до 2035 года. Структуру документа уже одобрили в ЕЭК, его принятие позволит сформировать возможные сценарии и спрогнозировать события в мировой экономике, также получить государствам дополнительные экономические преимущества от интеграции. Как отметили в комиссии, в целом в Евразийском союзе сегодня наблюдается положительная активность. Так, по итогам прошлого года экономический рост составил чуть более 4,5 %. Прибавляем и во взаимной торговле, в прошлом году показатель был максимальным за последние 7 лет.

