3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В ЕАЭС начали прорабатывать программу развития до 2035 года
В ЕАЭС начали прорабатывать основные направления экономического развития до 2035 года. Структуру документа уже одобрили в ЕЭК, его принятие позволит сформировать возможные сценарии и спрогнозировать события в мировой экономике, также получить государствам дополнительные экономические преимущества от интеграции. Как отметили в комиссии, в целом в Евразийском союзе сегодня наблюдается положительная активность. Так, по итогам прошлого года экономический рост составил чуть более 4,5 %. Прибавляем и во взаимной торговле, в прошлом году показатель был максимальным за последние 7 лет.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все