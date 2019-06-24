В ЕАЭС предлагают принять новые меры против необоснованных запретов на поставки продукции

Страны евразийской интеграции уже выработали стратегическое решение - выйти на единые требования и единую процедуру допуска продукции на рынок. Но в последнее время процесс затормозился.



Комиссия обсудила и вопросы введения шестого экологического класса топлива для автомобилей. По словам экспертов, это поможет перевозчикам получать некоторые льготы в работе с Европейским союзом.



