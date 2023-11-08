В ЕАЭС создадут оператора электронной торговли

В Евразийском экономическом союзе создадут оператора для регулирования внешней торговли, рассказали в ЕЭК. Новация упростит деятельность в сфере поставок и обеспечит удобство для конечного потребителя, который не будет заниматься таможенным оформлением и получит свою посылку вовремя без необходимости совершать дополнительные действия. Все функции по сопровождению, в том числе ответственность перед таможенными органами, возьмет на себя новый участник цепочки поставок - то есть оператор электронной торговли.