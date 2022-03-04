В ЕАЭС создадут рабочую группу высокого уровня для стабилизации экономик в условиях санкций. Об этом говорится в Telegram-канале Евразийской экономической комиссии. Совместные меры, выработанные рабочей группой, будут направлены на стабилизацию товарных, валютных и финансовых рынков стран ЕАЭС и системообразующих отраслей национальных экономик. В состав рабочей группы могут войти министры экономики, финансовых ведомств и руководители национальных и центральных банков.