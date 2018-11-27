В ЕАЭС важной задачей остается формирование общих рынков нефти и газа

По итогам заседания Межправсовета ЕАЭС сегодня в Минске подписано более 10 распоряжений: о разработке концепции по развитию цифровых экономик ЕАЭС, совместные прогнозы АПК и формирование финансового рынка. В этом году был сделан важный шаг - подписано соглашение о гармонизации законодательства в этой сфере. Важной задачей остается формирование общих рынков нефти и газа. Беларусь здесь за равные условия при определении тарифов на транспортировку по аналогии с железнодорожными перевозками и электроэнергией.