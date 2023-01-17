В ЕАЭС за 11 месяцев 2022 года до $154,8 млрд выросло производство продукции АПК

В Евразийском экономическом союзе производство сельхозпродукции по итогам 11 месяцев прошлого года выросло на 5 % - почти до 155 млрд долларов. Увеличение зафиксировано во всех странах ЕАЭС, больше всего в Казахстане. В Беларуси - плюс 3,5 %. А меньше всего в Армении - рост составил 0,5 %.