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В ЕАЭС за 11 месяцев 2022 года до $154,8 млрд выросло производство продукции АПК
В Евразийском экономическом союзе производство сельхозпродукции по итогам 11 месяцев прошлого года выросло на 5 % - почти до 155 млрд долларов. Увеличение зафиксировано во всех странах ЕАЭС, больше всего в Казахстане. В Беларуси - плюс 3,5 %. А меньше всего в Армении - рост составил 0,5 %.
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