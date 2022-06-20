В ЕЭК отмечают рост торговли ЕАЭС с не входящими в Союз странами СНГ

В евразийском пространстве наблюдается высокий рост торговли с государствами СНГ, которые не являются членами союзной "пятерки". Это плюс 60 процентов к уровню прошлого года - такие цифры привел министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии. Сергей Глазьев отметил, что ситуация с санкциями подстегивает интеграционные процессы, активизирует внутренние ресурсы ЕАЭС и переводит сотрудничество со странами СНГ на новый этап. Тем не менее потенциал еще не исчерпан, сегодня есть возможность увеличить выпуск товаров более чем в полтора раза. Ключевым вопросом остается и переход на национальные валюты, расчеты в которых в текущем году могут вырасти до 85 %.