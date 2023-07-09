В Екатеринбург на "Иннопром" отправилась делегация белорусского правительства во главе с премьер-министром

Очевидно, что миру нужна цивилизованная манера ведения диалога, бизнеса. Колониальному правлению приходит конец. И кто хочет, тот взаимовыгодно сотрудничает, а не принуждает слабых силой. В эти дни все дороги промышленников сходятся в Екатеринбурге. Гости из 15 стран и огромные павильоны техники из Беларуси и России. Около четырех сотен предприятий. "Иннопром" стал важнейшей международной площадкой, где встречаются дилеры, производственники и поставщики. Беларусь в этом году страна-партнер. Уже озвучивается подписание нашими предприятиями не менее 60 соглашений. А сумма контрактов - более 180 млн долларов.

Точную - подсчитают уже в конце следующей недели. Официальный старт "Иннопрома" завтра. И сегодня в Екатеринбург отправилась делегация нашего правительства во главе с премьер-министром. Подробности первого дня рабочего визита и переговоров с губернатором - у Светланы Лукьянюк.

Здесь все, чем гордится Беларусь. Наши продукты питания и не только. Большая ярмарка в Екатеринбурге как раз в преддверии открытия главной площадки для всей промышленности Беларуси и России.

Международная выставка "Иннопром" занимает огромные павильоны выставочного центра. Официальный старт уже завтра и главная тема - устойчивое производство: стратегия обновления. К тому же, в этом году для нас "Иннопром" в новом формате. Да, Беларусь страна-партнер. И это лучшее подтверждение, что в промышленности мы вместе. Кооперация, импортозамещение. Пожалуй, за последние годы эти слова прочно вошли в нашу жизнь. И они наполняются новыми совместными проектами и новыми товарами.

Время показывает, что вместе работать умеем. А будет еще больше. С портфелем предложений белорусы сегодня прилетели в Екатеринбург.

Так масштабно мы в российские регионы еще не приезжали. Руководители всех профильных министерств, концернов, предприятий и торговых палат. Деловая повестка уж точно будет насыщенной. После прилета сразу отправились на ярмарку. Здесь наше мясо, молоко, одежда и фарфор.

Гостям в этих краях рады. Белорусское знают. У нас в планах открыть свои магазины одежды и домашнего обихода.

У Свердловской области одно из первых мест по объему промышленного производства в стране-соседке. Уровень концентрации промышленности здесь в четыре раза выше среднероссийского.

Черная и цветная металлургия, машиностроение, нефтехимия и деревообработка и авиастроение. Премьер на встрече с губернатором сразу скажет, что проблем нет.

Один только яркий пример нашей кооперации - небольшое здешнее предприятие "Пневмостроймпшина" производит для наших самых больших машин - самосвалов - гидравлическое оборудование. Забегая вперед, скажу, что есть договоренность о создании совместного предприятия в Беларуси. И таких наработок много.





Модель нашего сотрудничества со Свердловской областью может являться таким примером для того, как следует выстраивать сбалансированные и динамичные отношения с регионом. Конечно, у нас промышленная сфера - это локомотив сотрудничества, потому что и Беларусь, и Свердловская область - это индустриально-развитые регионы. Есть серьезные проекты в сфере гражданской авиации. Я думаю, мы выйдем на абсолютно новую планку в этой сфере. И Республика Беларусь имеет серьезные амбиции при помощи наших российских коллег перейти в разряд авиастроительных государств. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

В конце апреля наше правительство уже прилетало в Екатеринбург. Тогда короткая встреча в аэропорту с губернатором запустила новые проекты. Наши троллейбусы уже на этих улицах. Договорились на полусотни. Приехали уже 18. Кстати, 50 в год будет отправлять до 2026-го. Открываем и сборку по лифтам. На "Иннопроме" соглашение подпишут. А Гомсельмаш окажет техническую помощь в обновлении комбайнов, но перспективы куда шире.

Мы видим перспективу в машиностроении, в станкостроении и пожарной техники. Для нас сегодня это очень актуально. Поэтому мы наметим обязательно новые направления нашего расширения сотрудничества и совершенно точно уверены в одном, что Беларусь - это очень надежное, это очень качественное. И для нас всегда приятно иметь дело с коллегами из Республики Беларусь. Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области России

Наша общая торговля за прошлый год прибывала в полтора раза это в сравнении с 2021-м. 750 млн долларов. В этом темп не сбавляет. Пять месяцев плюс еще более 30 %. А в помощь бизнесу прямые полеты Минск - Екатеринбург. В эти дни рейсы точно заполнены на все 100.

Площадь нашего белорусского павильона более 3 тыс. кв. м. Так по крупному мы еще себя не презентовали.

Ожидается достаточно много делегаций на высоком уровне. Мы ожидаем, что все делегации посетят нашу экспозицию страны-партнера. А мы покажем в первую очередь максимально весь промышленный потенциал, который есть в Республике Беларусь. В одном месте редко собирали такое большое количество экспонатов предприятий, причем самых разных: от известных по всему миру до мелких предприятий, которые делают импортозамещающую продукцию. Наталья Кураш, директор ВУП "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты

Ждем в нашем павильоне всех гостей. А здесь представители не менее 15 стран и 25 российских губернаторов. К тому же "Иннопром" - это не просто выставка, это большая деловая программа. Обсудим, что сделано и как совместно и дальше противостоять вызовам.





Отдельная крупная секция будет по станкостроению, где мы планируем обсудить текущее состояние, наметить перспективы, планы по развитию нашей станкостроительной отрасли совместно с Российской Федерацией для того, чтобы максимально использовать наши возможности, не пересекаясь друг с другом, а дополняют друг друга. То, что мы планировали, подписывая соглашение о Единой промышленной политике. Дмитрий Харитончик, замминистра промышленности Беларуси

Наш Белнефтехим привез то, что интересно машиностроителям.На "Иннопроме" он впервые, но уж точно отсиживать я как простой наблюдатель не будет.

Это, прежде всего, синтетические ткани, элементы конструкционных материалов, лакокрасочное покрытие, масса химических компонентов, которые так или иначе используются в машиностроении. Мы готовы зайти с предложением по консультированию развертывания крупных сетей электрозарядных станций. Именно в этом у нас есть компетенции. И сейчас мы уже предварительно заготовили подписание контрактов более чем на 860 млн российских рублей. Владимир Сизов, зампредседателя концерна "Белнефтехим"