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В Екатеринбург на "Иннопром" отправилась делегация белорусского правительства во главе с премьер-министром
Очевидно, что миру нужна цивилизованная манера ведения диалога, бизнеса. Колониальному правлению приходит конец. И кто хочет, тот взаимовыгодно сотрудничает, а не принуждает слабых силой. В эти дни все дороги промышленников сходятся в Екатеринбурге. Гости из 15 стран и огромные павильоны техники из Беларуси и России. Около четырех сотен предприятий. "Иннопром" стал важнейшей международной площадкой, где встречаются дилеры, производственники и поставщики. Беларусь в этом году страна-партнер. Уже озвучивается подписание нашими предприятиями не менее 60 соглашений. А сумма контрактов - более 180 млн долларов.
Точную - подсчитают уже в конце следующей недели. Официальный старт "Иннопрома" завтра. И сегодня в Екатеринбург отправилась делегация нашего правительства во главе с премьер-министром. Подробности первого дня рабочего визита и переговоров с губернатором - у Светланы Лукьянюк.
Здесь все, чем гордится Беларусь. Наши продукты питания и не только. Большая ярмарка в Екатеринбурге как раз в преддверии открытия главной площадки для всей промышленности Беларуси и России.
Международная выставка "Иннопром" занимает огромные павильоны выставочного центра. Официальный старт уже завтра и главная тема - устойчивое производство: стратегия обновления. К тому же, в этом году для нас "Иннопром" в новом формате. Да, Беларусь страна-партнер. И это лучшее подтверждение, что в промышленности мы вместе. Кооперация, импортозамещение. Пожалуй, за последние годы эти слова прочно вошли в нашу жизнь. И они наполняются новыми совместными проектами и новыми товарами.
Время показывает, что вместе работать умеем. А будет еще больше. С портфелем предложений белорусы сегодня прилетели в Екатеринбург.
Так масштабно мы в российские регионы еще не приезжали. Руководители всех профильных министерств, концернов, предприятий и торговых палат. Деловая повестка уж точно будет насыщенной. После прилета сразу отправились на ярмарку. Здесь наше мясо, молоко, одежда и фарфор.
Гостям в этих краях рады. Белорусское знают. У нас в планах открыть свои магазины одежды и домашнего обихода.
У Свердловской области одно из первых мест по объему промышленного производства в стране-соседке. Уровень концентрации промышленности здесь в четыре раза выше среднероссийского.
Черная и цветная металлургия, машиностроение, нефтехимия и деревообработка и авиастроение. Премьер на встрече с губернатором сразу скажет, что проблем нет.
Один только яркий пример нашей кооперации - небольшое здешнее предприятие "Пневмостроймпшина" производит для наших самых больших машин - самосвалов - гидравлическое оборудование. Забегая вперед, скажу, что есть договоренность о создании совместного предприятия в Беларуси. И таких наработок много.
Модель нашего сотрудничества со Свердловской областью может являться таким примером для того, как следует выстраивать сбалансированные и динамичные отношения с регионом. Конечно, у нас промышленная сфера - это локомотив сотрудничества, потому что и Беларусь, и Свердловская область - это индустриально-развитые регионы. Есть серьезные проекты в сфере гражданской авиации. Я думаю, мы выйдем на абсолютно новую планку в этой сфере. И Республика Беларусь имеет серьезные амбиции при помощи наших российских коллег перейти в разряд авиастроительных государств.
В конце апреля наше правительство уже прилетало в Екатеринбург. Тогда короткая встреча в аэропорту с губернатором запустила новые проекты. Наши троллейбусы уже на этих улицах. Договорились на полусотни. Приехали уже 18. Кстати, 50 в год будет отправлять до 2026-го. Открываем и сборку по лифтам. На "Иннопроме" соглашение подпишут. А Гомсельмаш окажет техническую помощь в обновлении комбайнов, но перспективы куда шире.
Мы видим перспективу в машиностроении, в станкостроении и пожарной техники. Для нас сегодня это очень актуально. Поэтому мы наметим обязательно новые направления нашего расширения сотрудничества и совершенно точно уверены в одном, что Беларусь - это очень надежное, это очень качественное. И для нас всегда приятно иметь дело с коллегами из Республики Беларусь.
Наша общая торговля за прошлый год прибывала в полтора раза это в сравнении с 2021-м. 750 млн долларов. В этом темп не сбавляет. Пять месяцев плюс еще более 30 %. А в помощь бизнесу прямые полеты Минск - Екатеринбург. В эти дни рейсы точно заполнены на все 100.
Площадь нашего белорусского павильона более 3 тыс. кв. м. Так по крупному мы еще себя не презентовали.
Ожидается достаточно много делегаций на высоком уровне. Мы ожидаем, что все делегации посетят нашу экспозицию страны-партнера. А мы покажем в первую очередь максимально весь промышленный потенциал, который есть в Республике Беларусь. В одном месте редко собирали такое большое количество экспонатов предприятий, причем самых разных: от известных по всему миру до мелких предприятий, которые делают импортозамещающую продукцию.
Ждем в нашем павильоне всех гостей. А здесь представители не менее 15 стран и 25 российских губернаторов. К тому же "Иннопром" - это не просто выставка, это большая деловая программа. Обсудим, что сделано и как совместно и дальше противостоять вызовам.
Отдельная крупная секция будет по станкостроению, где мы планируем обсудить текущее состояние, наметить перспективы, планы по развитию нашей станкостроительной отрасли совместно с Российской Федерацией для того, чтобы максимально использовать наши возможности, не пересекаясь друг с другом, а дополняют друг друга. То, что мы планировали, подписывая соглашение о Единой промышленной политике.
Наш Белнефтехим привез то, что интересно машиностроителям.На "Иннопроме" он впервые, но уж точно отсиживать я как простой наблюдатель не будет.
Это, прежде всего, синтетические ткани, элементы конструкционных материалов, лакокрасочное покрытие, масса химических компонентов, которые так или иначе используются в машиностроении. Мы готовы зайти с предложением по консультированию развертывания крупных сетей электрозарядных станций. Именно в этом у нас есть компетенции. И сейчас мы уже предварительно заготовили подписание контрактов более чем на 860 млн российских рублей.
БелАЗ, МТЗ, МАЗ, БКМ, Амкодор, Гомсельмаш. Здесь тот самый случай, когда проще сказать, кого не будет. Но таких среди наших промышленников не нашлось. "Иннопром" - это престижно и выгодно. Уже сегодня говорят, что предприятия подпишут не менее шести десятков документов с партнером. Ведь промышленность - это не только станки, стены и комплектующие, это и униформа. Значит, легкая промышленность среди тяжелой здесь не останется незамеченной.
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