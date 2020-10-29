В экономику Беларуси направят порядка 208 миллиардов рублей

Таков план на 5 лет по инвестициям в нашу страну. Об этом накануне журналистам рассказал глава экономического ведомства Александр Червяков. По его словам, 70 % средств пойдет в реальный сектор экономики, а оставшиеся 30 - в инфраструктурные проекты и жилье. На этапе формирования два направления для инвестиционных вложений.Первоесвязано с вкладом в инфраструктуру. Для этого ведомство формирует национальный инфраструктурный план. К слову, это новация в планировании. А второе направление для инвестиционных вложений – это коммерческие проекты.