3.42 RUB
3.31 USD
3.58 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В экономику Беларуси направят порядка 208 миллиардов рублей
Таков план на 5 лет по инвестициям в нашу страну. Об этом накануне журналистам рассказал глава экономического ведомства Александр Червяков. По его словам, 70 % средств пойдет в реальный сектор экономики, а оставшиеся 30 - в инфраструктурные проекты и жилье. На этапе формирования два направления для инвестиционных вложений.Первоесвязано с вкладом в инфраструктуру. Для этого ведомство формирует национальный инфраструктурный план. К слову, это новация в планировании. А второе направление для инвестиционных вложений – это коммерческие проекты.
Президент
Все
АПК приносит Беларуси миллиарды - что Президент требует для эффективной работы аграрного сектора
Люди оценят по делам - какие задачи поставил Президент перед АПК Беларуси на следующую пятилетку
Сдержали ли клятву: Лукашенко спросил у чиновников о завершении полевых работ к 7 ноября
Лукашенко рассказал, какая главная задача стоит у политиков в предвыборный период
Политика
Все
Общество
Все
Максимум драйва и экстрима - Гомель стал съемочной площадкой для международного дрифт-проекта
Станоевич: БРИКС открывает большие рынки для Беларуси
Беларусь заинтересована в восстановлении контактов с иностранными государствами, но есть условия
В армию пришло новое поколение военнослужащих - на их плечах спокойствие в стране в нелегкий период
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов