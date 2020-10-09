В Ереване прошло заседание Евразийского межправительственного совета

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе и политический кризис в Бишкеке повлияли и на повестку заседания Евразийского межправительственного совета в Ереване. Ведь стабильное экономическое будущее союза напрямую зависит и от ситуации внутри стран-участниц.

Впрочем, ключ к решению любых проблем - это диалог. И встреча в Ереване тому подтверждение. Для участия в форуме в Армению отправилась и белорусская делегация во главе с премьер-министром. Среди ключевых тем переговоров - эпидситуация в странах "пятерки" и как это отражается на экономических связях, степень готовности стратегии развития союза на 5 лет и трансграничная электронная торговля. О чем удалось договориться - из Еревана репортаж Светланы Лукьянюк.

Еще до начала этого Межправсовета было много обсуждений - состоится или нет? И здесь, конечно, не о факте проведения. А о формате. Онлайн или офлайн? Причины - это и обострение ситуации в Нагорном Карабахе, и политический кризис в Кыргызстане. А официальный Ереван и Бишкек - в составе "пятерки". Да и вторая волна коронавируса усиливает меры безопасности и социального дистанцирования. Но весь комплекс этих и других вопросов из жизни ЕАЭС - его настоящего и будущего - решили все же

обсудить с глазу на глаз. Вопросы острые. И решения легче принимать сообща. Здесь порой взгляды и эмоции в зале скажут больше протокольных речей.

На часах ровно 11. В холл спортивно-концертного комплекса имени Карена Демирчяна входят главы делегаций стран Евразийского союза. Приветствие от лица принимающей стороны. Совместное фото. И сразу за работу. На этот раз из пяти премьерских мест за столом переговоров заняты четыре. Политический кризис в Кыргызстане внес поправки в формат сегодняшнего общения.

Повестка Межправсовета - это и узкий, и широкий состав, а также двухсторонние переговоры. Такую возможность премьеры никогда не упускают. Но сразу самые актуальные вопросы - в узком составе. Среди них - санэпидситуация в странах "пятерки". И возобновление авиасообщения, да и вообще всего транспорта. Это то, чего ждут люди и бизнес. Да, в мире вторая волна коронавируса. Но к мерам безопасности подходят иначе, чем при первой. Полную изоляцию сменили социальным дистанцированием и масочным режимом. Ведь от границ на паузе теряет вся экономика "пятерки". Нужны действенные меры, чтобы кооперационные связи держались и цепочки наполнялись товарами. Сегодня все думают: как, сохраняя меры предосторожности, не ставить на

паузу деловые связи?

Преградой на пути бизнеса может стать, кстати, не только коронавирус. Цифровая маркировка товаров и трансграничная электронная торговля. Как эти новации отразятся на продажах предприятий. Нужны четкие и понятные, и главное - единые правила игры. Об этом говорил и белорусский премьер Роман Головченко. Я напомню, что Беларусь сейчас председательствует в ЕАЭС и готова активно продвигать свои инициативы для интенсивной интеграции. Стратегия евразийской интеграции, документ масштабный, который пока

обсуждается, и консенсус по некоторым вопросам дается очень сложно. Тариф на прокачку газа на Межправсовете в Минске в июле так и остался открытым. Сегодня еще раз прошлись по пунктам ориентиров на перспективу. Важно создание единых рынков товаров, услуг и капитала. Также устранение барьеров. Не получается пока избавиться от барьеров. Хоть не единожды этот вопрос поднимается. Но пока стопроцентно действенный рецепт выписать не удается. Открытыми остаются вопросы, решения по ним будут ждать уже от глав государств. Какие это вопросы, мы спросили у председателя коллегии ЕЭК. Говорили сегодня и о развитии агропромышленного комплекса. Прогнозы строили на спросе и предложениях. Так вот, коронавирус на рынке продовольствия не сказался. Проблем с продуктами питания нет.