В Ереване стартует заседание межправсовета ЕАЭС в широком составе. Какие вопросы на повестке?

От кооперации до торговли. Сегодня межправсовет ЕАЭС соберется в широком составе. На повестке дня 13 вопросов. Многие из них уже обсуждались накануне премьерами, но сегодня есть возможность детально проработать каждый, чтобы найти взаимовыгодное решение.

Подробности у Светланы Лукьянюк.

Главные вопросы сегодняшнего дня на межправсовете ЕАЭС в Ереване - это взаимная торговля внутри союза. Насколько активны экспортные поставки и какие на сегодня есть барьеры у производителей? Проанализируют и основные направления промышленного сотрудничества. Но главный акцент, конечно, на импортозамещение.

Страны обсуждают совместные проекты, где хотят соединить и научные мысли, и производственные мощности "пятерки". На каждом заседании на уровне глав правительств говорят и про общие сырьевые рынки газа, нефти и нефтепродуктов. Точки здесь еще не поставлены. Хотя вопрос обсуждался и накануне на узком составе межправсовета.

Беларусь - активный участник евразийской интеграции и готова отстаивать свои позиции на переговорах. И в топе наших интересов кооперационные проекты. Тем более что наше предложение по одному из них - евразийскому электробусу - поддержано "пятеркой". Сейчас он в активной стадии реализации.

До заседания межправсовета глав правительств примет и Президент Армении. Говоря о двухсторонних отношениях Минска и Еревана, следует сказать, что страны настроены на новые проекты и помимо торговли планируют открыть совместную сборку лифтов с частичной локализацией в Армении. Тем более что эта продукция нужна здесь новостройкам и домам после капремонта. Обсуждают и другие проекты. Так, один из провайдеров IM-услуг рассматривается в качестве партнера по созданию национальной системы здравоохранения.

Сегодня нас ждут новые переговоры, и страны также определятся с датой следующего заседания ЕАЭС.