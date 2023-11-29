В ЕС могут уничтожить тысячи тонн кофе и какао

Сотни тысяч тонн какао и кофе, которые хранятся на складах ЕС, могут быть уничтожены, согласно принятому в июне закону о запрете импорта товаров, произведенных в результате вырубки леса и использования детского труда.

Как отмечает Financial Times, производителям необходимо реализовать эти запасы в течение переходного периода - до декабря, в противном случае им придется продавать их за пределами Евросоюза или же уничтожить.