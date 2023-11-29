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В ЕС могут уничтожить тысячи тонн кофе и какао
Сотни тысяч тонн какао и кофе, которые хранятся на складах ЕС, могут быть уничтожены, согласно принятому в июне закону о запрете импорта товаров, произведенных в результате вырубки леса и использования детского труда.
Как отмечает Financial Times, производителям необходимо реализовать эти запасы в течение переходного периода - до декабря, в противном случае им придется продавать их за пределами Евросоюза или же уничтожить.
По данным СМИ, на европейских складах в настоящее время находится около 200 тысяч тонн какао и 150 тысяч тонн кофе.
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