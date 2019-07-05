Об аграрных планах. В этом году планируют собрать более миллиона тонн картофеля и 560 тысяч тонн овощей. Эти объемы полностью закроют потребности внутреннего рынка, а также будет возможность для экспорта. Уборка овощей уже начата. На сегодня их урожай значительно прирос - плюс 134 % к уровню прошлого года. Продукция с полей напрямую отправляется на прилавки магазинов и перерабатывающие предприятия. В Гродненской области урожай поставляют и в соседние регионы. Особенности уборки на грядках - в репортаже Юрия Карнеловича.

Свежие огурцы, выращенные в открытом грунте, визитная карточка СПК "Свислочь"

Первый урожай здесь созревает в начале июля. Нелегкий труд местные инженеры постарались максимально автоматизировать.



Несколько лет назад в хозяйстве внедрили свое ноу-хау при сборе огурцов







Сбор огурцов в этом хозяйстве проходит старым, но проверенным способом. Еще несколько лет назад здесь внедрили свое ноу-хау. Специальную платформу по полю тянет трактор. На ней лежат овощеводы и в таком положении собирают урожай. Производительность труда не маленькая - за день удается собрать до 3 тонн овощей.

Плюсов несколько: в таком положении сборщики не травмируют огуречник, а это влияет на урожай. Одновременно женщины еще и грядки пропалывают. И самое главное - усталость даже после восьмичасового рабочего дня совсем не ощущается. Овощевод Наталья Бурчик на заготовке огурцов уже 12-й сезон. Шутит, все знакомые ей завидуют. Весь день пролежать на работе - не у каждого получается.

СПК "Свислочь" - одно из немногих хозяйств региона, где овощи выращивают в промышленных масштабах. На эти цели здесь отведено почти полсотни гектаров. Огурцы, лук, свеклу, укроп в хозяйстве заготавливают на протяжении всего лета.

Столовый горошек в СПК растет на площади в 400 гектаров

Параллельно с огурцами в хозяйстве заготавливают и раннюю капусту. Труд на этом участке в основном ручной, работают только опытные овощеводы. Созревают кочаны не одновременно, задача сборщиков - точно определить товарное растение.

А это уже в соседнем хозяйстве Деньщикова зеленый горошек отгружают на консервный завод. Востребованный продукт созревает вместе с зерновыми культурами. Медлить с уборкой горошка нельзя. Всего один лишний день на поле и товарный вид теряется.