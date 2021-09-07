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В этом году в Беларуси планируют добыть минимум 1 млн 730 тыс. тонн нефти
В этом году в Беларуси планируют добыть минимум 1 миллион 730 тысяч тонн черного золота. Об этом Президенту рассказал гендиректор Белоруснефти Александр Ляхов. Сегодня компания - крупнейший продавец нефтепродуктов в стране (доля на рынке - около 70 %). Если раньше нефтяники строили и ремонтировали чужие скважины под заказ, то сейчас реализуют собственные зарубежные проекты.
До 2025 года появятся 50 быстрых электрозарядок
Что касается сети автозаправочных станций - конкуренция на внутреннем рынке Беларуси сегодня высока - об этом гендиректор Белоруснефти заявил в проекте "Разговор у Президента" - особенно со стороны российских компаний. Но при этом строительство новых АЗС не планируется. Сейчас важно увеличивать количество электрозарядок. До конца года их будет уже не менее 600. Далее - согласно утвержденной Программе социально-экономического развития до 2025 года.
Основная задача - качество услуг
Для привлечения клиента готовы сегодня внедрять и новые услуги, например, открывать пункты выдачи товаров с интернет-площадок на АЗС.
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