В этом году в Беларуси планируют добыть минимум 1 млн 730 тыс. тонн нефти

В этом году в Беларуси планируют добыть минимум 1 миллион 730 тысяч тонн черного золота. Об этом Президенту рассказал гендиректор Белоруснефти Александр Ляхов. Сегодня компания - крупнейший продавец нефтепродуктов в стране (доля на рынке - около 70 %). Если раньше нефтяники строили и ремонтировали чужие скважины под заказ, то сейчас реализуют собственные зарубежные проекты.

Что касается сети автозаправочных станций - конкуренция на внутреннем рынке Беларуси сегодня высока - об этом гендиректор Белоруснефти заявил в проекте "Разговор у Президента" - особенно со стороны российских компаний. Но при этом строительство новых АЗС не планируется. Сейчас важно увеличивать количество электрозарядок. До конца года их будет уже не менее 600. Далее - согласно утвержденной Программе социально-экономического развития до 2025 года.