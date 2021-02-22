В Европе из-за холодов быстро заканчиваются запасы газа

Из-за холодов в Европе быстро заканчиваются запасы газа. Критическая ситуация во Франции - там они упали ниже 30 %. Перед морозами, которые начались в январе, запасы газа в ЕС были на уровне 70 %. Но к середине февраля расход голубого топлива увеличился, и это привело к истощению запасов в подземных хранилищах, что в свою очередь вызвало рост спроса на российский газ, а также и цен.

