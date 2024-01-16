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В феврале средняя пенсия в Беларуси превысит 800 рублей

В Беларуси в феврале средняя пенсия превысит 800 рублей, рассказали в Минтруда.

Со следующего месяца, согласно указу Президента, предусматривается рост пенсий всех категорий на 10 %. Это плюс 75 рублей в среднем. Однако стоит отметить, что у каждого белоруса размер прибавки будет свой. В целом в фонде на этот год предусмотрено 22 млрд рублей на выплату пенсий.

Также в Минтруда напомнили, что в стране уже больше года функционирует система накопительной пенсии. Ею уже воспользовалась 21 тыс. белорусов. Причем 70 % из них - женщины.

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