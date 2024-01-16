В феврале средняя пенсия в Беларуси превысит 800 рублей

Со следующего месяца, согласно указу Президента, предусматривается рост пенсий всех категорий на 10 %. Это плюс 75 рублей в среднем. Однако стоит отметить, что у каждого белоруса размер прибавки будет свой. В целом в фонде на этот год предусмотрено 22 млрд рублей на выплату пенсий.